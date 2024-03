“Spin4Eic”, appalti per l’innovazione: candidature entro il 31 maggio

Il Programma SPIN4EIC dello European Innovation Council ha lanciato il primo bando “Assistance to Public Buyers”, con scadenza per partecipare fissata al 31 maggio 2024.

L’obiettivo della open call è quello di fornire assistenza agli acquirenti pubblici che promuovono l’innovazione in Europa durante l’intero processo di preparazione delle gare d’appalto, contribuendo a migliorare la loro capacità di acquistare soluzioni innovative e a promuovere l’innovazione in Europa.

Gli acquirenti pubblici possono richiedere il sostegno finanziato dall’EIC per quattro tipi di assistenza, vale a dire: identificazione e valutazione dei bisogni, sviluppo di un caso aziendale, conduzione di una consultazione di mercato aperta, redazione di documenti di gara.

Questo primo bando offre un massimo di 5 giorni-persona di assistenza specialistica per l’identificazione e la valutazione delle esigenze.

Il supporto sugli appalti per l’innovazione seguirà la metodologia EAFIP e sarà adattato alle esigenze dell’acquirente pubblico caso per caso. Possono richiedere l’assistenza tutti gli acquirenti pubblici in Europa. I committenti pubblici saranno selezionati attraverso una procedura di selezione trasparente sulla base dei tre criteri seguenti: manifestazione di interesse concreto all’acquisto di R&S e/o soluzioni innovative; in kind capacity allocata; promozione dell’innovazione in Europa e, in particolare, nell’UE.

Scadenza fissata al 31 maggio 2024.