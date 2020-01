Spinosa, tecnologie avanzate in azienda grazie al nuovo mini bond

Spinosa Spa che produce e commercializza in Italia e all’estero mozzarella di bufala campana DOP ha emesso un mini bond da 2,7 milioni di euro a 6 anni funzionale ad un ulteriore potenziamento della capacità produttiva. A sottoscrivere il mini bond – come riferisce il sito proiezionidiborsa – il fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners sgr. Riello Investimenti Partners sgr già lo scorso anno aveva sottoscritto un mini bond sempre di Spinosa. Il valore era più alto: 4,5 milioni con scadenza marzo 2024. Replicano l’esperienza finanziaria poiché hanno potuto constatare la serietà aziendale e soprattutto la bontà del prodotto. Riello Investimenti Partners sgr ha ormai focalizzato la sua strategia di investimento sulle eccellenze delle PMI taliane. Il 2018 si è chiuso con 24,2 milioni di ricavi e le prospettive per il corrente anno sono intorno a 24,9 milioni. La società negli ultimi anni ha avuto un forte incremento del volume d’affari grazie alla massiccia vendita di uno dei prodotti di punta del Made in Italy sui canali GDO in Italia e all’estero. I proventi della prima emissione hanno consentito di fare investimenti volti ad incrementare la capacità produttiva in modo da soddisfare la crescente domanda. E’ di minor valore ma ciò non significa che non ha la stessa importanza per l’economia aziendale. La priorità è di ampliare ancora di più la capacità produttiva, potenziale l’automazione rispettando l’ambiente con l’utilizzo di energie alternative.