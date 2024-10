“Spirit”, applicazioni digitali immersive: Bruxelles apre la call da 1,5 milioni di euro

La Commissione europea ha aperto la call del progetto Spirit in scadenza il prossimo 19 dicembre. Il bando mira a convalidare e testare le applicazioni sulla piattaforma Spirit, la prima piattaforma per applicazioni di telepresenza immersive, e a contribuire con componenti che migliorano o estendono la piattaforma.. L’obiettivo è sostenere progetti in settori verticali tra cui: assistenza sanitaria, vendita al dettaglio, istruzione, formazione, intrattenimento, produzione, turismo.

Le proposte devono concentrarsi su una o più delle seguenti attività: convalida e test di applicazioni di terze parti sulla piattaforma; completare e migliorare la piattaforma con funzionalità aggiuntive; definire i requisiti e gli obiettivi strategici per gli sviluppi futuri.

Possono partecipare alla call Pmi, industrie, enti di ricerca e mondo accademico con sede in uno degli Stati membri dell’UE o in un paese associato a Horizon Europe.Questi soggetti possono partecipare sia singolarmente sia in consorzi, composti al massimo da tre organizzazioni.

Il budget totale è di 1,5 milioni di euro.