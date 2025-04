Spiritual: fino al 6 luglio a Napoli la mostra su Pino Daniele, chitarrista, compositore e poeta moderno

Artista straordinario, dotato di una voce capace di arrivare e comunicare a tutti quello che aveva da dire, Pino Daniele ha sempre racchiuso nei testi, nelle melodie e nel suo vissuto musicale e umano una profonda spiritualità. Dal blues al pop, dal rock al jazz di Louis Armstrong al folklore della canzone napoletana, Pino ha saputo reinterpretare questi generi con la sua voce autentica ed originale seguendo una linea creativa ed universale. Influenzato dal chitarrista George Benson, ammirava i musicisti d’oltreoceano come Elvis Presley ma anche i nostrani cantautori partenopei. La sua musica è stata un continuo dialogo con Napoli, città che riflette una singolare natura complessa ma al tempo stesso collettiva. Coniugando la tradizione partenopea con nuovi generi e linguaggi musicali è riuscito a tramandare a diverse generazioni un patrimonio culturale storico ed artistico di una città che si è sempre distinta per la sua creatività, bellezza e originalità. La mostra, visitabile fino al 6 luglio 2025 è in corso al Palazzo Reale di Napoli. Promossa dalla Fondazione Pino Daniele con il Ministero della cultura, Regione Campania e prodotta da C.O.R con la media partner di Rai e la collaborazione di Rai Teche ed Archivio Luce è stata curata da Alessandro Daniele, figlio del cantautore e da Alessandro Nicosia. L’esposizione si articola in due parti ed è suddivisa in nove aree tematiche: la prima parte ripercorre il vissuto artistico ed umano del cantante partenopeo dal 1955 al 1977, la seconda si sofferma sulla carriera dell’artista già affermato nel settore musicale raccogliendo gli album e le interviste più importanti ed intrise di significato. Non solo fotografie, frammenti di vita quotidiana e familiare, copertine degli album ma anche una ricca selezione di materiale audiovisivo, interviste, documenti inediti, oggetti personali e strumenti appartenuti al musicista e show-man. Dall’infanzia trascorsa nei quartieri del centro storico di Napoli, alla prima chitarra che ha avuto tra le mani ed alla passione per la musica che giorno dopo giorno diventava il suo medium per poter comunicare i suoi pensieri, emozioni e le sue storie, Pino sviluppa il senso dell’intuito e dell’udito maggiormente a causa di un deficit visivo che iniziava a delinearsi all’età di dodici anni. Nel fermento sociale e politico degli anni Settanta Napoli è una città viva che si interroga sugli accadimenti storici e culturali che si stanno verificando, un giovanissimo Pino Daniele si esercita con la sua prima band in quella grotta del Rione Sanità che fungeva da luogo di creazione musicale e di sperimentazione, attingendo ritmi dalla musica nera americana ma anche dal progressive rock bianco europeo contribuendo a segnare l’inizio di una nuova direzione che avrebbe intrapreso la musica partenopea e quindi quella italiana. Attraverso la fusione di diversi generi musicali quel “Tempio di suoni” partorisce una genesi rivoluzionaria ove il blues, il jazz, il soul, il rock si incontrano e dialogano con la tradizione musicale napoletana. Nei club di sera frequentati dagli americani della base Nato di Bagnoli, nei quali talvolta i commilitoni si esibiscono, Pino inizia la sua gavetta affinando la sua presenza scenica e di performer, spiando i musicisti d’oltreoceano: tanto rock e tanto blues ma soprattutto il suono di una chitarra, quella che ha sempre accompagnato i testi del cantautore. Canzoni nelle quali ci si può riconoscere, questo è lo scopo dichiarato nella raccolta di interviste presenti alla mostra, storie di vita vissuta, sentimenti universali, Pino Daniele ha dato voce ad una città senza voce consegnando ai napoletani l’orgoglio del proprio dialetto, lasciando in eredità l’autenticità di un popolo e di un idioma nativo che ha portato le sue melodie a trionfare nelle classifiche di maggiore successo Italiane ed internazionali.

