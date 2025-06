Spiritualità, artigianato e sostenibilità, al Museo della Moda di Napoli oggi si presenta il brand Taste of Moon

In un momento storico in cui la moda è chiamata a ripensare profondamente i propri impatti ambientali e sociali, il Museo della Moda di Napoli presenta in esclusiva (stasera alle ore 18), la mostra temporanea del brand Taste of Moon, un progetto “visionario e necessario” che ridefinisce i canoni dell’estetica contemporanea attraverso un linguaggio intimo, etico e profondamente poetico. “Dietro ogni abito Taste of Moon – si legge nella nota di presentazione dell’iniziativa – c’è una domanda urgente: Come può la moda contribuire alla guarigione del pianeta e dell’essere umano? La risposta è concreta: tessuti di scarto, filati riciclati, materiali vintage e deadstock si trasformano in capi senza tempo, realizzati completamente a mano, senza chiusure, bottoni o elementi superflui, per facilitare il riciclo a fine vita. Ogni creazione è pensata per essere sostenibile dalla nascita al termine del suo ciclo, con una vestibilità inclusiva e fluida, adatta a qualsiasi taglia, corpo o identità”.

Taste of Moon, fondato dalla designer Luna Manjetsu, è più di un brand: è un atto di resistenza culturale e un manifesto di guarigione collettiva. La moda non come consumo, ma come rito, memoria e trasformazione.

“Il presente della moda, la sua innovazione, il suo sguardo sempre più consapevole dell’impatto ambientale è già un pezzo del nostro futuro – afferma Maria d’Elia, presidente del Museo della Moda -. Una collezione internazionale quella di Taste of Moon che siamo felici di ospitare nel segno di una moda sempre più etica e sostenibile, direzione in cui da anni il Museo è in prima linea”.

Gli abiti esposti non sono solo capi d’alta moda, ma opere tessili simboliche, in cui spiritualità ancestrale e rigore sostenibile convivono in perfetto equilibrio.

Heaven Bouquet Dress

Creato con sei kimoni appartenuti alla nonna della designer, celebra l’eredità delle donne e la loro resilienza vitale.

Seta riciclata. Upcycling.

Phoenix Heart Dress

Realizzato con quattro kimoni decostruiti, evoca la rinascita dopo la distruzione, come la fenice che risorge dalle ceneri.

Seta riciclata.

Spring Regeneration Dress

Cucito con scampoli di tela scolastica, fiorito di ricami floreali. È un omaggio alla natura che rinasce dopo la guerra, simbolo di pace e amore incondizionato.

Cotone riciclato.

Melting Armour Dress

Tessuto con maglie metalliche di scarto industriale, è un tributo a Giovanna d’Arco e a chi lotta per la giustizia.

Deadstock, lamine tecniche.

Angel of Dawn Dress

In tulle di poliestere e resina naturale, rappresenta la luce che rompe l’oscurità.

Simbolo di grazia e speranza.

Web of Life Dress

Intrecci di cotone riciclato, simbolo della connessione tra tutte le forme di vita, coesistenti nel mistero dell’origine.

Ricamo e tessitura manuale.

Swan and the Hunter Dress

In poliestere riciclato con dettagli in lattice dipinto a mano, narra la fuga di un cigno che ritrova la libertà.

Un inno alla forza interiore.

Essence of Love Dress

Composto da scarti di tessuti appartenuti a persone care, è un omaggio all’amore puro e al lascito delle generazioni passate.

Cotone, seta, lino, poliestere. Tutti riciclati.