Spogliati o sei fuori mercato

di Annamaria Spina

Nessuno ti ha chiesto se volevi essere visto, nessuno ti ha chiesto se volevi essere venduto, … ti sei connesso e in quel gesto, apparentemente innocuo, hai firmato l’atto di vendita della tua identità. Non sei più un individuo, sei un “dato”.

Viviamo in un tempo in cui l’economia non è più materia neutra, … è diventata intima, invadente, quasi carnale, non scambia più solo prodotti o competenze, ma gesti invisibili: abitudini, emozioni, decisioni non ancora prese. Ogni clic, ogni like, ogni preferenza linguistica o spostamento geografico è archiviato, analizzato, predetto. Il valore non è più solo nelle mani che costruiscono, … è negli occhi che osservano, nelle dita che scorrono, nel battito accelerato davanti a una scelta.

Nel mercato globale di oggi, “chi non si lascia vedere è inutile”, chi non si rende leggibile, rischia l’espulsione, chi non racconta ogni giorno sé stesso, finisce fuori dai radar del “valore”. È questo il senso provocatorio ma purtroppo concreto del titolo che avete letto: “Spogliati o sei fuori dal mercato”, perché l’algoritmo non compra chi non conosce e, nel regno del predittivo, solo chi si svela, si “spoglia” completamente, viene incluso nel “gioco”.

In pochi anni, abbiamo confuso la connessione con la confidenza, abbiamo accettato di “spogliarci digitalmente” senza opporre alcuna resistenza, sedotti dall’immediatezza, dalla personalizzazione, dalla gratuità apparente, ma il prezzo è la nostra anima numerica: la privacy. Quello che era nato come diritto, il diritto a non essere guardati è diventato un fastidio per il sistema. Eppure, ogni impresa che oggi opera nel mercato globale ha accesso a un bene che fino a trent’anni fa non esisteva: le vite interiori dei consumatori. Non ci si limita più a vendere, si anticipa il bisogno, si forma il desiderio, si progetta il comportamento.

Viviamo in una società in streaming emotivo, dove tutto è tracciabile, perfino il dubbio, dove gli algoritmi sanno che stai per cambiare idea ancora prima che tu lo faccia. Ti osservano oscillare, inciampare tra un “forse” e un “ oppure”, e hanno già pronto lo stimolo giusto per riportarti docilmente nel percorso previsto, … tu credi di decidere. In realtà, ti sei già trasformato in un percorso previsionale, hai smesso di essere storia, e sei diventato statistica.

In questa economia iperconnessa, la privacy non è più un diritto individuale, ma un bene raro, quasi un atto poetico. Scegliere di proteggere i propri dati non è solo una misura di sicurezza, … è una forma di eleganza, una ribellione garbata, un modo di dire: “Io non sono un profilo, … Io sono una coscienza in movimento”. Ogni clic è una moneta, ogni scroll è un sì implicito, ogni emozione che lasci trapelare sui social diventa materiale grezzo per i mercati predittivi. Il tuo bisogno di amore, di approvazione, di identità, tutto viene trasformato in una linea di tendenza, un grafico, un dato di vendita. Mi domando: dove finisce l’uomo e dove inizia il modello? Le imprese che fondano il loro potere sull’analisi dei dati personali non vendono prodotti, ma comportamento, non ti offrono qualcosa: ti plasmano, … ed “è qui che l’economia incontra l’etica”.

Immagina una ragazza, non importa dove, non importa quando … scorre sul suo telefono, ignara, sorride ad un video, trattiene il respiro davanti a un’immagine, cambia pagina, i suoi occhi si muovono, il cuore accelera, le pupille si dilatano. Lei crede di essere sola, ma qualcuno o qualcosa sta leggendo tutto, … le sue esitazioni, le sue paure, i suoi sogni nascosti, lei ancora non lo sa, ma quella timida incertezza di pochi secondi sarà la chiave per venderle qualcosa, orientarla politicamente, offrirle l’illusione di una scelta.

Esiste un’economia nuova che si nutre non più solo del nostro tempo o del nostro denaro, ma delle nostre emozioni fragili, … una “economia del sentire”, del prevedere, del manipolare il desiderio … e noi inconsapevoli, le offriamo in pasto la nostra anima non editata. Ecco perché la privacy non è più un tema tecnico, ma esistenziale, non riguarda solo la sicurezza dei dati: riguarda la possibilità di restare opachi, imperfetti, mutevoli, umani. La vera rivoluzione economica del futuro sarà questa: difendere lo spazio sacro del dubbio, proteggere quel secondo silenzioso in cui potremmo ancora scegliere diversamente. Forse è utopia o probabilmente è la nuova frontiera dell’eleganza digitale, “il diritto di non apparire”, il privilegio di essere invisibili, di custodire il proprio mistero e di ritrovare in quel silenzio non tracciato la dignità intera del nostro pensiero.

Mi piace pensare ad una nuova proposta, semplice e insieme radicale: non una privacy concessa, ma contrattata, … un nuovo accordo etico tra persona e impresa, dove i dati tornino ad avere un volto e ogni algoritmo una coscienza. Un modello dove l’azienda non si limita a “comunicare trasparenza”, ma la incarna, scegliendo di misurare il successo non solo in margini, ma in rispetto. In questo scenario, la privacy non sarà più il rifugio del sospetto, ma il tempio della fiducia.

La privacy rispettata somiglia a quel momento irripetibile in cui il sole, senza clamore, si ritira dietro l’orizzonte nel mare di Lampedusa. In un’isola, che è simbolo di libertà, nessuno lo forza, nessuno lo trattiene, … è un atto libero e sublime, che lascia sulla pelle l’incanto della presenza senza invadenza. In quel tramonto spettacolare, il cielo si fa specchio del mare, e il mare si fa custode di un segreto che non ha bisogno di parole. Tutto si colora d’oro, d’ambra, di silenzio. Così dovrebbe essere la relazione tra impresa e persona: una bellezza non violata, un rispetto che “illumina”. E se un giorno il mondo tornerà a scegliere il rispetto prima del profitto, l’etica prima del calcolo, la persona prima del dato, forse potremo dire di aver costruito non solo una buona economia, ma una civiltà degna di questo nome. Fino ad allora, continuerò a difendere ogni piccolo frammento d’identità, … come si protegge una candela accesa nel vento … perché ogni vita merita un rispetto che illumina, e ogni essere umano, una soglia dove sentirsi al sicuro.