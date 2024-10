“Sport and Health City Manager”: dall’Anci alta formazione per i giovani

Si è aperta la selezione al percorso di alta formazione “Sport and Health City Manager” organizzato da Anci, nell’ambito del progetto “I giovani per le ‘Città dello Sport e della Salute'”, in collaborazione con HCI – Health City Institute e Sapienza Università di Roma, e con il patrocinio della Cattedra UNESCO sull’Urban Health, Cities+ e Science for Cities. Il percorso formativo, riservato a 40 giovani partecipanti under 35, ha l’obiettivo di fornire competenze, conoscenze e abilità di alto valore professionale, finalizzate alla creazione della figura di Sport & Health City Manager, a supporto delle amministrazioni locali o, più in generale, spendibili sul mercato del lavoro, nel settore sia pubblico sia privato. L’Health City Manager è una figura che, nell’ambito dell’amministrazione della città, possiede allo stesso tempo capacità professionali di gestione della salute pubblica, di programmazione e pianificazione urbana in ottica di salute, di sociologia e psico-sociologia delle comunità, di monitoraggio dei dati e degli impatti di salute delle politiche pubbliche poste in essere, volte alla riduzione dei fattori di vulnerabilità sociali e delle disuguaglianze di salute. Recentemente riconosciuta come buona pratica dall’Health Inclusivity Index sviluppato da UCL – University College London ed Economist, l’Health City Manager è una figura professionale “bridge” che possa rientrare, idealmente, all’interno dell’ufficio del sindaco e maturare quelle competenze e quelle abilità, funzionali agli obiettivi di mandato espressi dal documento di programmazione dell’amministrazione comunale, coordinando tutti gli assessorati e le relazioni esterne che interessino l’ambito di competenza.

Il percorso di alta formazione, giunto alla sua terza edizione, si articola in 100 ore di formazione, in presenza presso una sede individuata nella Città Metropolitana di Roma Capitale. A completamento della formazione, ai primi venti corsisti in graduatoria di merito sarà offerta la possibilità di attivare una borsa lavoro per un’esperienza di tirocinio presso un comune italiano o, in alternativa, una borsa di studio. È possibile presentare la propria candidatura entro il 4 novembre 2024 compilando il form online.