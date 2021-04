Sport: Andrea Costa, ‘Governo disponibile a vaccinare atleti per Giochi ed Europei’

Roma, 19 apr. – (Adnkronos) – “Ne ho parlato con il presidente del Coni Malagò e con il numero uno della Figc Gravina, c’è la disponibilità da parte del Governo”. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in merito alla possibilità di vaccinare gli atleti azzurri che parteciperanno agli Europei di calcio e ai Giochi olimpici. “Avere i nostri atleti alle Olimpiadi e agli Europei significa anche promuovere il nostro Paese e quindi credo che dobbiamo procedere con parere favorevole, tra l’altro parliamo di numeri relativamente piccoli. Molti, essendo militari, sono già stati vaccinati, dobbiamo immunizzare gli altri per permettergli di gareggiare al meglio e portare in alto i nostri colori”, aggiunge Costa ai microfoni de ‘La politica nel pallone’ su Gr Parlamento.