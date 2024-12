Sport, bambini disagiati e disabili: fondi per 1,4 mln a 72 Comuni sotto i 15mila abitanti

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha pubblicato l’elenco di 72 comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti destinatari dei fondi per la promozione di attività sportive per bambini e ragazzi con disabilità o appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio economico. L’importo assegnato – 1.440.000 euro – va ad aggiungersi ai finanziamenti già erogati lo scorso ottobre ad altri 28 comuni. Ecco l’elenco dei beneficiari del finanziamento, pari a 20.000 euro per ciascun comune. Lombardia: Cenate Sotto (Bergamo), Costa di Mezzate (Bergamo), San Paolo d’Argon (Bergamo), Boltiere (Bergamo), Stezzano (Bergamo), Cologno al Serio (Bergamo), Casazza (Bergamo), Treviolo (Bergamo), Zanica (Bergamo), Ceranova (Pavia), Rudiano (Brescia), Pontoglio (Brescia), Calvagese della Riviera (Brescia), Pompiano (Brescia), Correzzana (Monza e Brianza), Casalmaiocco (Lodi), Lodi Vecchio (Lodi), Castel Goffredo (Mantova), Taino (Varese), Cislago (Varese), Fagnano Olona (Varese), Marnate (Varese), Gaggiano (Milano), Arosio (Como), Turate (Como), Bulgarograsso (Como) e Dubino (Sondrio). In Sicilia Santa Maria di Licodia (Catania), Camporotondo Etneo (Catania), Ramacca (Catania), Altofonte (Palermo) e Altavilla Milicia (Palermo). In Calabria: Ionadi (Vibo Valentia). In Campania: Cesa (Caserta), Calvizzano (Napoli), Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno), Castiglione Del Genovesi (Salerno), Bucciano (Benevento) e Forchia (Benevento). Nelle Marche: Marche: Lunano (Pesaro-Urbino), Gradara (Pesaro-Urbino) e Sassocorvaro Auditore (Pesaro). In Piemonte: Borgo Ticino (Novara), Volvera (Torino), Foglizzo (Torino) e Piobesi Torinese (Torino). Passando al Veneto l’elenco conta: Pontecchio Polesine (Rovigo), Sovizzo (Vicenza), Oppeano (Verona), Sanguinetto (Verona), Povegliano (Treviso), Resana (Treviso), Ponzano Veneto (Treviso), Monastier di Treviso (Treviso), Pramaggiore (Venezia) e Villafranca Padovana (Padova). In Puglia: San Marzano Di San Giuseppe (Taranto), Stornarella (Foggia). In Emilia-Romagna: Brescello (Reggio-Emilia), Campagnola Emilia (Reggio-Emilia), Massa Lombarda (Ravenna) e Forlimpopoli (Forlì-Cesena). In Basilicata: Tito (Potenza). In Abruzzo: Castelplanio (Ancona), Rosciano (Pescara), Pianella (Pescara) e Fossacesia (Chieti). In Toscana: Capannoli (Pisa), Montopoli in Val d’Arno (Pisa) e Calcinaia (Pisa). In Friuli-Venezia Giulia: Cordovado (Pordenone). Nel Lazio: Trivigliano (Frosinone).