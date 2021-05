Sport: Di Rocco, ‘fondamentale ripartire della scuola, la bici oggi è uno stile di vita’

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La bici oggi è uno strumento di mobilità, ma non ci sono infrastrutture in termini di sicurezza e una cultura di sviluppo dell’attività sportiva. Fondamentale a questo punto è ripartire dalla scuola”. Lo ha detto Renato Di Rocco, vicepresidente Uci e candidato alla presidenza del Coni, in occasione dell’evento digitale “Lo sport al centro della ripartenza del Paese – Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale” promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociale Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas.