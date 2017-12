Sport e disabilità, bando da 2 milioni di euro per gli enti no profit

Si chiama “Ogni Sport Oltre” ed è un bando dal valore complessivo di 2milioni di euro promosso dalla Fondazione Vodafone per identificare, supportare e finanziare i migliori progetti destinati alla diffusione della cultura della pratica sportiva, e capaci di coinvolgere le persone con disabilità, le loro famiglie, formatori e volontari.

Al bando possono aderire enti e associazioni non profit: società e associazioni sportive senza scopo di lucro, federazioni sportive paralimpiche, federazioni sportive riconosciute dal CIP come discipline sportive paralimpiche, enti di promozione sportiva paralimpica, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, associazioni di promozione sociale (APS), associazioni, fondazioni e imprese sociali riconosciute e iscritte presso il Registro delle Imprese secondo la legge 155/2006 e la recente riforma del terzo settore.

I numeri

Dalla sua apertura, “Ogni Sport Oltre” ha mappato oltre mille realtà tra associazioni, federazioni e impianti sportivi che si occupano di sport e disabilità. A maggio 2017 si è chiuso il primo bando da 1,6milioni di euro dedicato all’iniziativa, che ha portato alla selezione e al finanziamento di 40 progetti nazionali e locali. Ad oggi, la piattaforma di crowdfunding di Oso – Ogni Sport Oltre – accessibile a tutte le associazioni che vogliono accedere ad una raccolta fondi – ha permesso una raccolta di oltre 200mila euro.

Criteri di valutazione

Per la valutazione saranno considerati l’impatto sociale, la fattibilità, sostenibilità, replicabilità, originalità e innovatività delle idee progettuali. Saranno considerati positivamente i progetti in partenariato, i progetti che intenderanno ampliare o evolvere attività già avviate con successo, quelli che dimostreranno di avere un consolidato posizionamento nella comunità di riferimento e una buona capacità di networking. Ulteriori elementi di valutazione saranno la capacità di utilizzare il digitale per creare innovazione e l’impegno a promuovere i valori di Ogni Sport Oltre.

Cofinanziamento

La richiesta di finanziamento dei progetti non potrà eccedere l’80 per cento del fabbisogno economico complessivo. Gli enti proponenti contribuiranno tramite fondi propri o di terzi alla copertura del restante importo. Gli enti potranno raccogliere le somme necessarie tramite crowdfunding sulla piattaforma Oso – Ogni Sport Oltre.

Scadenza

Coloro che vorranno candidarsi potranno farlo online, fino al 23 gennaio 2018, sul sito ognisportoltre.it, registrandosi alla piattaforma Oso – Ogni Sport Oltre, compilando il form online e allegando la documentazione richiesta sul progetto che vorranno presentare.