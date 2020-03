Sport e Periferie, in arrivo il nuovo bando: 170 milioni per riqualificare gli impianti

“Il mese prossimo uscira’ il nuovo bando Sport e Periferie con 170 milioni di euro stanziati che consentira’ di riqualificare nelle zone degradate impianti sportivi di ogni tipo e di ogni genere e dara’ anche dei soldi per la gestione di questi impianti. Abbiamo riscontrato sui territori, anche quelli oggetto dell’interrogazione come Campania e a Napoli che rimettere a posto un impianto sportivo e creare delle condizioni di recupero sociale urbano possa valere a volte anche piu’ di 10 o di 20 telecamere”. Lo ha detto il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, durante il question time, rispondendo ad una interrogazione di Fdi, sulle iniziative volte a monitorare le situazioni di disagio minorile e a favorire interventi educativi e formativi integrati tra scuola, servizi di assistenza e famiglie. “Ad esempio in una delle aree non lontane dove si e’ svolto il terribile episodio dell’altra sera – ha aggiunto – abbiamo finanziato dei progetti di recupero anche di campi interni alle strutture scolastiche che verranno poi rimessi a disposizione della comunita’ di quei territori. Questo esempio che abbiamo fatto in Campania lo porteremo in giro per tutta l’Italia, con uno stanziamento abbastanza ampio, ripeto, di 170 milioni di euro che partira’ dal prossimo mese.