“Sport e Periferie”, risorse raddoppiate: circa 140 mln per rigenerare quartieri disagiati

A partire dalle 10 del 20 luglio e fino alle ore 10 del 30 settembre 2020 è possibile presentare domanda per partecipare al bando “Sport e Periferie. “Si tratta di un fondo finalizzato alla costruzione e rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e per il completamento ed adeguamento di impianti esistenti”. Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. “Un provvedimento che può cambiare il volto dei nostri quartieri, in special modo quelli più disagiati, dove un centro sportivo può fare molto di più di controlli e telecamere”, spiega. “Per questo vogliamo che questa misura sia ancora più improntata al sociale. Il bando infatti premierà la capacità di programmare – sin dalla fase di avvio dell’intervento – le modalità di utilizzo e gestione degli impianti, garantendo quindi l’effettiva fruibilità per i cittadini, con particolare attenzione per le fasce più deboli.Rispetto al passato – conclude il ministro – abbiamo deciso di raddoppiare le risorse messe a disposizione, che saranno quindi circa 140 milioni”.