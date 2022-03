Sport e prevenzione, al Maschio Angioino il convegno “Il passaporto ematico e l’importanza della ricerca”

«Il Passaporto ematico e l’importanza della ricerca»: è il titolo del convegno organizzato dalla Pro Loco “Antonio il Grande” di Sant’Antonio Abate in collaborazione con la Fondazione “Fioravante Polito” e con il patrocinio del Comune di Napoli, in programma venerdì 25 marzo alle ore 10.30 nell’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino. All’evento parteciperanno Vincenzo Santagada, assessore alla salute del Comune di Napoli; Catello Maresca, presidente del Gruppo consiliare Maresca; Ernesto Caggiano, magistrato esperto di diritto sportivo; Augusto D’Aniello, responsabile Medicina dello sport presso l’Asl di Salerno; Carmine Zigarelli, presidente Comitato regionale FIGC; Davide Polito, presidente Fondazione “Fioravante Polito”. Introduce Marianna Pasqualina Alfano, presidente Pro Loco “Antonio il Grande”. Modera Anna De Stefano, presidente commissione Politiche sociali e giovanili del Comune di Sant’Antonio Abate.

«La Pro loco “Antonio il Grande” – si legge in una nota – conscia dell’importanza dello sport che costituisce uno degli ambienti privilegiati per l’armonico sviluppo della personalità del soggetto, nonché lo spazio in cui i fondamentali diritti dell’individuo trovano piena realizzazione e in cui si realizza solidarietà tra coloro che lo praticano, in collaborazione con la Fondazione “Fioravante Polito” e con il patrocinio del Comune di Napoli, ha inteso organizza l’evento al fine di sensibilizzare il mondo dello sport, l’opinione pubblica e i mass media sulla prevenzione delle malattie ematiche per gli atleti e sull’importanza della ricerca nel mondo dello sport».