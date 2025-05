Sport e ricerca d’elite a Napoli, America’s Cup e fondazione Shro avviano un “dialogo strategico”

Ricerca scientifica e sport d’élite uniscono le forze per dare un nuovo volto internazionale a Napoli. In occasione della prossima tappa partenopea dell’America’s Cup, la Sbarro Health Research Organization (Shro) ha incontrato i rappresentanti della storica competizione velica, avviando un dialogo strategico che punta a unire salute, prevenzione e innovazione in ambito sportivo. All’incontro – si apprende da una nota – hanno partecipato il professor Antonio Giordano, fondatore e presidente di Shro, il vicepresidente Giancarlo Arra e Mario e Gennaro Sbarro, fondatori della nota catena internazionale di pizzerie e membri del Cda Shro. Un confronto che ha gettato le basi per una futura collaborazione tra le due realtà, con un prossimo appuntamento già fissato a Newport (Usa), sede storica della America’s Cup e centro nevralgico di Shro. Protagonista del dialogo è stato SportsGenomic, progetto targato Shro che nei laboratori di Torino studia i profili genetici degli atleti per prevenire patologie cardiovascolari, metaboliche e oncologiche. Un approccio innovativo alla prevenzione che si sposa perfettamente con i valori dell’America’s Cup. “Sono davvero entusiasta dell’incontro con una realtà così prestigiosa come l’America’s Cup, in una città come Napoli che ha un’enorme potenzialità internazionale – spiega Antonio Giordano -. È un’opportunità concreta per costruire ponti tra scienza e sport”. “Eventi globali come l’America’s Cup possono diventare potenti strumenti di sensibilizzazione sulla prevenzione e la salute – ha aggiunto Giancarlo Arra, vicepresidente Shro – Napoli è il luogo ideale per far nascere questa sinergia”. Con solide basi in Italia e negli Stati Uniti – si conclude la nota – Shro si conferma protagonista di una visione internazionale della ricerca, sempre più aperta al dialogo con il mondo dello sport, in nome del benessere e del progresso condiviso.