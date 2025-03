Sport e Salute, al via contest”Attiviamoci con l’arcobaleno in tavola”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – Promuovere un’alimentazione sana, equilibrata e soprattutto colorata. È l’obiettivo di “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”, il nuovo contest di Sport e Salute che si rivolge agli oltre 2 milioni di studenti delle 12mila scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, già coinvolte dal progetto “Scuola Attiva”. In collaborazione con

Warner Music Italia, Sport e Salute porta l’energia della musica e dello sport a un nuovo livello, utilizzando linguaggi universali

capaci di coinvolgere i ragazzi in modo dinamico e innovativo. Nasce così il brano “L’Arcobaleno in tavola”, presentato a

Milano nella sede di Warner Music Italia dall’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, dal VP Finance &

CFO di Warner, Raffaele Razzini, e dall’icona del volley italiano Andrea Lucchetta, membro del team “Illumina” di Sport e Salute e

testimonial del contest.

(Fonre video: Sport e Salute)