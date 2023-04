Un Parco per tutti: sportivo, storico, aperto, green, digitale. In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’80esima edizione degli Internazionali Bnl d’Italia, Sport e Salute ha presentato il progetto Foro Italico 2026. In questo video viene mostrato come sarà l’area monumentale del Foro Italico tra tre anni, dopo l’intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana finanziato dal Governo con 80 milioni.

