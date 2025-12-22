Sport e solidarietà nel weekend di Natale con Inclusive Sport Days

Roma, 22 dic. (askanews) – Sport e solidarietà sotto l’albero di Natale. Nel weekend del 20 e 21 dicembre – si legge in una nota – si è svolta la terza edizione degli Inclusive Sport Days, l’evento di beneficenza organizzato da Msp Roma, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, in collaborazione con il G Sport Village. Come già avvenuto negli ultimi anni, l’iniziativa ha messo al centro due discipline amatissime, padel e nuoto, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di progetti dedicati all’inclusione sociale e al benessere delle persone più fragili.

L’evento ha preso il via sabato 20 dicembre con la maratona di nuoto “Una bracciata per la ricerca”: un simbolico passaggio di testimone che ha coinvolto 80 staffettisti tra famiglie, atleti agonisti e amatori, impegnati in turni di 15 minuti di nuoto libero, con l’impianto sportivo rimasto aperto 24 ore no stop. Nel corso della maratona sono stati percorsi complessivamente 45 chilometri, a testimonianza di una straordinaria partecipazione e di un grande spirito di condivisione. La lunga maratona solidale si è conclusa alle ore 12 di domenica 21 dicembre.

Nella serata di sabato 20 dicembre si è inoltre svolta una tombolata di beneficenza, che ha visto la partecipazione di numerose famiglie e soci del centro sportivo in un clima di festa e convivialità.

L’intero ricavato della maratona di nuoto e della tombolata è stato devoluto alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro Ets, partner dell’evento sin dal 2019.

Accanto al nuoto, grande partecipazione anche per il torneo di padel “Uno smash per Lollo”: giocatrici e giocatori si sono sfidati in un clima di autentica amatorialità sportiva per raccogliere fondi a favore della Onlus Lollo10, impegnata nel supporto alle famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile del Policlinico Gemelli di Roma.

La categoria maschile è stata vinta dalla coppia formata da Alessandro Tani e Pietro Lerose, mentre nel torneo misto hanno trionfato Manuel Di Cola e Francesca Delfini.

“Da sempre siamo attenti alla sensibilità di queste tematiche sociali – ha dichiarato il vice presidente di Msp Roma Luigi Ciaralli -. Gli Inclusive Sport Days rappresentano un’opportunità per praticare sport, socializzare e contribuire a progetti di grande valore sociale. Un weekend, in occasione delle festività natalizie, all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, capace di unire agonisti, famiglie e appassionati di ogni età in un gesto concreto per il bene della comunità. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori del G Sport Village, che fin dall’inizio hanno creduto insieme a noi in questo progetto”.