Sport, Famiglietti al ministro Abodi: Cementare il patto virtuoso tra istituzioni, sport, scuola e volontariato

“La presenza del ministro Andrea Abodi ieri a Napoli segna la forte volontà del governo Meloni ad intervenire a favore dello sport, che nella nostra città vanta straordinarie e storiche realtà tra circoli, associazioni sportive e palestre, come strumento di formazione dei giovani, soprattutto di quelli da sottrarre alla strada, alla tentazione del guadagno facile, alla violenza fisica e verbale, ai contesti criminali”.

Lo afferma il console onorario Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, ieri tappa del tour napoletano del ministro dello Sport Andrea Abodi, laddove, alla presenza del senatore Sergio Rastrelli, ha incontrato rappresentanti del mondo dello sport, atleti paralimpici e numerosi presidenti dei Circoli nautici della Campania, insieme al Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli, alle associazioni sportive e alla diplomazia consolare.

Nel corso dell’incontro Famiglietti ha rivolto al ministro dello Sport un appello “affinché il governo investa sempre maggiori energie e risorse per cementare e rilanciare quel il patto virtuoso, fatto di nobili valori e principi, tra istituzioni, cultura, sport, scuola e volontariato, unico che può garantire un futuro davvero migliore ai nostri giovani”.

Per Famiglietti lo scopo della diplomazia è anche questo: “diffondere e unire questi valori di legalità non solo tra Paesi diversi ma anche all’interno di uno stesso Paese per il benessere delle società e in particolare dei giovani”.

Al termine dell’incontro l’avvocato Famiglietti ha omaggiato il ministro e il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis di un San Gennaro quale simbolo di buon auspicio della città di Napoli.