“Sport Illumina” rivoluziona sport: 100 nuovi spazi in tutta Italia

Roma, 15 apr. (askanews) – Una rivoluzione del concetto di sport che diventa più di un’attività fisica: un linguaggio comune, un’opportunità di crescita, ponte tra generazioni e culture. Cento nuovi spazi per lo sport in tutta Italia entro settembre. Il Progetto “Sport Illumina”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, e ideato da Sport e Salute, con un finanziamento di oltre 30 milioni, nasce come risposta concreta – si legge in una nota – alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

L’avviso pubblico è rivolto ai Comuni con l’obiettivo di realizzare spazi “Illumina” modulari, inclusivi, riconoscibili e funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. I Comuni, suddivisi in cluster in base al numero di abitanti, potranno proporre, fino al 7 maggio 2025, la propria candidatura per trasformare un luogo da loro indicato in uno Spazio Illumina.

“Illumina” risponde a un’esigenza sociale: non più solo impianti sportivi, ma vere e proprie piazze di comunità, aperte, libere e sicure, catalizzatori di comunità, luoghi dove l’aggregazione avviene senza il bisogno di un’organizzazione formale. Un’energia collettiva che si autoalimenta. Lo spirito aggregativo degli oratori che supera la propria dimensione diventando sempre più inclusiva. Il ritorno all’idea di uno sport, inteso non solo come attività fisica, ma come spazio di libertà, incontro e crescita.