Sport, in 2700 per la “Telesia Half Marathon”: keniani favoriti

Sono circa 2700 gli iscritti alla quinta edizione della “Telesia Half Marathon” che si correra’ domani (partenza ore 9) a Telese Terme (Benevento). La gara si sviluppera’ su un percorso di 21 km e 97 metri, mentre la “Pink Race” in favore della ricerca sul tumore al seno avra’ il suo avvio pochi minuti dopo il via della Telesia Half Marathon, e si svolgera’ su un percorso piu’ breve di 3 km. La sfida in campo maschile e’ tutta africana con i keniani Tiongik, Mwangi, Koech e Ruto, l’ugandese Kipngetich. Per i colori azzurri, in campo maschile gareggiano Domenico Ricatti e Antonello Landi, Valeria Straneo e Sara Brogiato per le donne.