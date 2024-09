Sport: la grande scherma torna a Napoli

Dopo il successo del Campionato Europeo di scherma, la spada internazionale fa ritorno a Napoli . Il 5 e il 6 ottobre il PalaVesuvio aprirà i battenti agli under 17 in occasione del Circuito europeo Cadetti. Domani alle ore 11 la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo ospiterà la conferenza stampa di presentazione della competizione alla presenza dell’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante. Interverranno, tra gli altri, il presidente del Coni Campania, Sergio Roncelli, la Console di Francia a Napoli , Lise Moutoumalaya, il consigliere delegato allo Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli, Sergio Colella e il presidente della Commissione Sport del Comune di Napoli, Gennaro Esposito. Grazie alla sinergia con il Comune di Napoli , per la quarta volta in poco meno di due anni, la scherma continentale arriva in città. Per gli spadisti e le spadiste di tutta Europa sarà il primo appuntamento di prestigio della stagione. Duecento atleti giungeranno nel capoluogo campano e si sfideranno per ambire ad un posto in nazionale in vista di Europei e Mondiali.