Sport Missione Comune 2025: finanziamenti fino a 6 milioni agli enti locali

Fino al 30 settembre gli enti locali possono partecipare al Bando Sport Missione Comune 2025 che destina contributi fino a 6 milioni di euro per realizzare o riqualificare impianti sportivi. . L’iniziativa, gestita dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A. in collaborazione con Anci, mette a disposizione degli Enti locali e territoriali oltre 150 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare entro il 31 dicembre 2025 con il totale abbattimento degli interessi con durate fino a 10 anni o con la possibilità di utilizzare il contributo per durate fino a 25 anni.

Il Bando “Sport Missione Comune 2025” finanzia un’ampia gamma di interventi, tra cui la costruzione, l’ampliamento, l’acquisto di attrezzature, il miglioramento, la ristrutturazione, l’efficientamento energetico e la messa a norma di impianti sportivi e piste ciclabili, l’acquisto di aree e immobili destinati ad uso sportivo, la copertura di maggiori spese dovute a variazioni di prezzo dei materiali da costruzione, e il cofinanziamento di bandi PNRR, regionali, Bando Sport e Periferie. Gli importi massimi agevolabili variano in base alla dimensione del Comune: fino a 2 milioni di euro per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti), fino a 4 milioni di euro per i Comuni tra 5.001 e 100.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comuni in forma associata, e fino a 6 milioni di euro per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, capoluoghi, città metropolitane, Province e Regioni. Le istanze (compreso il Parere favorevole del CONI) devono essere presentate tramite il Portale Clienti ICSC entro il 30 settembre 2025 e potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi della durata massima di 10 anni. Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore a quella massima agevolabile, il “Contributo” concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo, suddiviso in quote di eguale importo su ciascuna rata d’ammortamento.