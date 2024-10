Sport, Musica e Solidarietà: al via la XXI Edizione della “Flik Flok”

Caserta si prepara ad accogliere la XXI edizione della “Flik Flok”, evento che unisce sport, arte, musica e solidarietà. Organizzata dalla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” dell’Esercito Italiano, la manifestazione si terrà il 19 e 20 ottobre in Piazza Carlo di Borbone, di fronte alla splendida Reggia di Caserta. Sarà allestito il villaggio polifunzionale “Cremisi”, cuore pulsante di tutte le attività.

Durante la conferenza stampa del 10 ottobre, tenutasi presso la Caserma Ferrari “Orsi”, il Generale di Brigata Mario Ciorra, comandante della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, ha presentato il programma dell’evento, insieme a importanti personalità locali come il vice sindaco di Caserta, Professoressa Maria Gabriella Grassia, Monica Matano, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il delegato provinciale Coni Michele De Simone e il presidente della Fidal regionale, Bruno Fabozzi.

L’edizione 2024 della Flik Flok è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caserta, degli istituti scolastici, del Coni, della Fidal, delle imprese locali e delle fondazioni. Sabato 19 ottobre, alle 10:00, il villaggio “Cremisi” aprirà le porte con la cerimonia dell’alzabandiera, seguita da una giornata ricca di eventi musicali, esibizioni sportive e momenti di condivisione sociale fino alle 19:00.

Domenica 20 ottobre sarà dedicata alla corsa. Alle 9:00 prenderà il via la 10 Km competitiva Fidal, valida per il campionato italiano individuale e di società master su strada. Alle 10:30, invece, partirà la passeggiata non competitiva di 5 Km, aperta a tutti. Nello stesso momento, lo starter darà il via alla “Race for the Cure”, una corsa simbolo della prevenzione oncologica femminile. Infine, alle 11:30, i più piccoli potranno cimentarsi nella minicorsa di 1000 metri nei giardini della Reggia.

Il Generale Ciorra ha sottolineato l’importanza dell’evento: “La Flik Flok rappresenta un’occasione per promuovere i valori che l’Esercito Italiano sostiene da sempre: solidarietà, disciplina, rispetto delle regole, lealtà e spirito di squadra”.

Quest’anno, la solidarietà assume un significato ancora più profondo con la partecipazione delle donne in rosa della “Race for the Cure”. Con la loro presenza e la maglia rosa, queste donne mandano un messaggio di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica e di speranza alle oltre 56.000 donne italiane che ogni anno affrontano il tumore. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.), sostenendo così una causa di grande rilevanza sociale.

La XXI edizione della “Flik Flok” si prospetta, quindi, come un evento memorabile, che unisce sport e solidarietà in un contesto di grande bellezza storica e culturale, con la Reggia di Caserta come suggestivo sfondo.

