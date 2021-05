Sportello per le vittime di reati al Tribunale di Napoli Nord. In sinergia con l’Università Benincasa, Rete Dafne Italia e l’associazione Diesis

Apre al Tribunale di Napoli Nord il primo Sportello generalista in Campania per le vittime di tutti i reati, un progetto che unisce magistratura e avvocatura in sinergia con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Rete Dafne Italia e l’Associazione Diesis. Accoglienza, ascolto, supporto psicologico, consulenza legale, orientamento per l’esercizio dei propri diritti ed accompagnamento ad altri servizi specialistici. È una sintesi di tutti i servizi gratuiti che offrirà lo Sportello per le vittime di reato che aprirà lunedì 17 Maggio presso il Tribunale di Napoli Nord nella sua sede di Aversa. Un progetto che nasce da un’ampia sinergia che ha unito il Tribunale e la Procura di Napoli Nord con l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Rete Dafne Italia (Servizi per l’assistenza alle vittime di reato) e l’associazione di promozione sociale Diësis. Lo sportello, che in Campania rappresenta il primo presidio nel suo genere di carattere generalista (per tutte le tipologie di reato), sarà aperto al pubblico tutti i lunedì dalle 10 alle 13 (info e prenotazioni 366-2412177 – sportelloascoltodiesis@gmail.com) grazie anche al contributo finanziario della Banca d’Italia.