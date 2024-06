Sportivi, ecco i compleanni della settimana: apre Ancelotti lunedì con 65 candeline, 29 anni per Zaccagni

La settimana dei compleanni degli sportivi inizia lunedì 10 giugno con le 65 candeline di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid fresco di Champions. Auguri anche ad altri due allenatori come Angelo Gregucci (60) e Attilio Tesser (66), e all’ex Samp David Platt (58). Auguri al milanista Rafael Leao (25). Martedì 11 l’ex pilota della Ferrari Jean Alesi festeggerà il suo 60esimo compleanno. Nello stesso giorno 87 anni per l’ex allenatore di Inter e Juve Rino Marchesi, 32 per Davide Zappacosta, 27 per il portiere della Spagna e dell’Athletic Bilbao Unai Simon e 25 per il giocatore dell’Arsenal e della Germania, Kai Havertz. Auguri anche al due volte campione del mondo di ciclismo Julian Alaphilippe (32 anni). Mercoledì 12 giugno compie 45 anni l’ex bomber dell’Inter Diego Milito, 32 per un altro ex nerazzurro, Philippe Coutinho, nell’ultima stagione all’Al-Duhail. Compie 63 anni l’ex arbitro Daniele Tombolini.

Giovedì 13 giugno auguri alla sciatrice Petra Vlhova (29), al giocatore del Bayern Kingsley Coman (28), all’attaccante della Juve e della Nazionale femminile Barbara Bonansea (33), all’ex Milan Keisuke Honda (38), al mezzofondista campione olimpico e mondiale Kenenisa Bekele (42), all’ex tennista Stefano Pescosolido (53) e a Rinat Dasaev (67), ex portiere dell’Urss. Venerdì 14 giugno compie 74 anni Gigi Cagni. Sono 48 le candeline per l’ex difensore di Lazio e Milan, campione del mondo nel 2006 Massimo Oddo, oggi allenatore, 33 per l’ex Roma e Napoli Kostas Manolas. L’ex tennista Steffi Graf compie 55 anni. Sabato 15 giugno festeggia 74 anni Oscar Damiani. Saranno invece 55 per l’ex portiere della Germania e del Bayern Monaco Oliver Kahn. Buon compleanno al genoano Albert Gudmundsson (27), a Mohamed Salah (32), all’ex Juventus Michael Laudrup (60), al velocista azzurro Filippo Tortu (26) e all’ex ciclista Marzio Bruseghin (50). Domenica 16 auguri a una leggenda del motociclismo, Giacomo Agostini, per i suoi 82 anni, ne compie 73 l’ex campione di boxe Roberto Duran. Auguri anche al ct dell’Under 20 Alberto Bollini (58), a Jurgen Klopp, da poco ex allenatore del Liverpool (57), all’ex Inter e Avellino Juary (65), al tecnico Gianni De Biasi (68) e alla stella del golf Phil Mickelson (54), 29 anni per l’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni.