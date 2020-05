SposIn, è campano il primo matrimonio in versione social

Venerdì 15 maggio 2020. Una data indelebile per Antonio Galietta ed Emy De Risi che, nonostante l’emergenza Covid-19, hanno voluto fortemente coronare il loro sogno d’amore. Al Comune di Mercogliano (Avellino), davanti al sindaco Vittorio D’Alessio e ai due testimoni Renata e Luca, rispettivamente sorella dello sposo e fratello della sposa, si è celebrato un matrimonio che resterà indelebile. Simbolo di un momento storico e di un Paese che ha visto modificare le proprie abitudini a seguito del Coronavirus. Uno dei pochi in Italia, ed anche nel mondo, di questi tempi dove la pandemia ha stravolto le vite di tutti. “Un giorno indelebile anche per noi di SposIn Campania, un’esclusiva che abbiamo avuto l’onere e l’onore di sperimentare qualcosa di unico, per abbattere virtualmente le distanze. Per la prima volta vi abbiamo raccontato e fatto vedere un matrimonio in diretta streaming. Per permettere ad amici e parenti di essere insieme agli sposi, almeno virtualmente. Un evento unico che mai ci saremmo aspettati di poter raccontare attraverso i nostri canali web, ma divenuto l’unico mezzo a disposizione per restare uniti a distanza”, spiegano gli organizzatori. “Ci siamo emozionati e ancora oggi nei nostri occhi c’è la commozione per aver vissuto un qualcosa di straordinario. L’unione di due ragazzi che, nonostante le avversità, ci hanno creduto non facendosi contagiare i sentimenti da questo maledetto virus. Sentimenti di una volta. Come quelli che Antonio ha coltivato giorno dopo giorno conquistando Emy. Prima la nascita del loro frutto d’amore: la bellissima Anna Michela e ieri questo significativo suggello civile”.