Spoticar è mobility partner del Bilboa Vertical Summer Tour 2023

TORINO (ITALPRESS) – Spoticar sarà il mobility partner del Bilboa Vertical Summer Tour 2023, l’evento itinerante di Radio Deejay che nella stagione estiva andrà in scena presso le località balneari più belle e frequentate della penisola portando con sè sport, musica e divertimento. L’edizione 2023 si struttura in otto tappe lungo il litorale italiano, coinvolgendo sette regioni dall’Adriatico al Tirreno, isole comprese – Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia – dal 22 luglio al 20 agosto. Diciannove giorni totali di evento che permetteranno ai brand del gruppo Stellantis di avvicinarsi al pubblico attraverso sport, musica e attività di intrattenimento per l’intero week end. L’iniziativa rappresenta un importante palcoscenico per effettuare operazioni di brand awareness: l’avventura dell’estate prevede infatti il posizionamento di un corner con allestimento dedicato e totalmente personalizzato Spoticar, comprensivo di aree di intrattenimento per massimizzare la notorietà e la conoscenza del marchio, con attività di engagement divertenti pensate per avvicinare il brand ai nuovi potenziali clienti.

“Abbiamo deciso di far parte di un Tour così coinvolgente per far conoscere il brand Spoticar ed essere ancora più vicini ai nostri clienti. Sappiamo bene che orientarsi e decidersi tra migliaia di auto usate non è sempre facile e con Spoticar, brand globale del gruppo Stellantis, abbiamo un compito preciso: accompagnare il cliente nella scelta della vettura second-hand più adatta per ogni singola esigenza, elettrica o ibrida, privata e professionale” le parole di Roberto Pastore, Marketing Manager Spoticar in Italia. Spoticar fa così seguito alla nuova campagna di comunicazione lanciata a marzo 2023, “auto usate per un nuovo futuro”. Il payoff accompagna spot TV, radio comunicati, banner digital, post social e e-mailing, posizionando Spoticar come leader europeo nella vendita di auto usate. L’ampia scelta di veicoli disponibili sul sito spoticar.it e la certezza di un acquisto sicuro sottolineano la qualità della rete dei Concessionari Spoticar e conferiscono alla realtà un ruolo da protagonista nel cambiamento e nella transizione energetica, ponendo l’attenzione su un concetto essenziale: l’auto del futuro è già da Spoticar.

Per l’edizione Vertical Tour 2023, Spoticar fornisce vetture dedicate attingendo dai modelli iconici dei marchi del Gruppo, tutte con motorizzazioni hybrid: Jeep Renegade, Jeep Compass, Fiat 500X Cabrio, Citroèn C5 Aircross, Fiat Tipo SW, Opel Astra e Peugeot 508 SW. Tutti i veicoli saranno customizzati appositamente per l’iniziativa, presentando un’inedita grafica dedicata. Le vetture personalizzate saranno utilizzate per l’intera durata del Tour per raggiungere le diverse tappe del percorso; inoltre, si troveranno in esposizione all’entrata del Vertical Village, come invito all’ingresso per tutti gli interessati e appassionati dei brand.

foto: ufficio stampa Stellantis

