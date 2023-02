Spoticar raddoppierà presenza nel mercato dell’usato

MILANO (ITALPRESS) – Un servizio completo con un’ampia selezione di vetture per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Un autentico Brand global. E’ questa l’offerta di Spoticar, il servizio di auto usate di Stellantis in piena fase di espansione.

Come illustrato oggi a Milano, Spoticar è presente in ben 11 paesi europei (Turchia inclusa) con 2.200 show-room e con circa 600mila auto vendute nel 2022, ma nel corso del 2023 si espanderà anche negli Stati Uniti e in America Latina. Per il direttore Divisione Used Cars Stellantis Giuseppe di Mauro, l’anno scorso si è chiuso “in modo molto soddisfacente con una crescita rispetto all’anno precedente del 28% e nonostante il mercato complessivo, di oltre 2 milioni e 725 mila veicoli, abbia avuto un calo del 10% rispetto al 2021”. Sebbene ci siano alcune fluttuazioni, lo scorso anno il mercato dell’auto usata è stato circa il doppio di quello delle nuove e con ogni probabilità la crescita continuerà.

Il servizio Spoticar vuole appunto essere competitivo in un settore altamente strategico, offrendo ai clienti la possibilità di acquistare un veicolo nel modo più completo possibile. “Abbiamo un compito preciso: accompagnare il cliente nella scelta della vettura più adatta per ogni singola esigenza, sia privata che professionale, sia che si tratti di un’auto o di un veicolo commerciale”, ha spiegato il responsabile Marketing Used cars Stellantis Roberto Pastore sottolineando come il 62% dei clienti impiega poco meno di mese per decidere l’acquisto con il 93% delle ricerche online. Senza naturalmente dimenticare il ruolo cruciale degli show-room nel finalizzazione dell’acquisto

Da qui l’idea di Stellantis di un servizio phygital, ovvero al tempo stesso digitale e fisico. Da remoto, i clienti potranno visionare oltre 11 mila veicoli, prenotarli online e all’occorrenza anche usufruire della consegna a domicilio. Il cliente potrà inoltre prendere consapevolezza del veicolo in uno degli show-room già presenti in Italia, ai quali se ne aggiungeranno altri 204 portando Spoticar a quota 440 punti vendita in tutta la penisola.

Saranno inoltre messi a disposizioni vantaggi come i test drive, la formula “soddisfatto o rimborsato”, garanzie fino a 48 mesi, zero costi di manutenzione fisica fino a 15 mila chilometri e consulenza personalizzata. Per il direttore Di Mauro, “Spoticar è il brand per la vendita delle auto usate del gruppo Stellantis che offre ai clienti tutta la gamma di servizi oggi disponibili sul mercato, quindi tutto ciò che il cliente vuole vivere all’interno dell’acquisto di un’automobile, passando dalle proposte finanziarie, dal servizio di assistenza. Un’esperienza a 360 gradi attorno ad un’automobile usata”. Dal 5 marzo, inoltre, partirà la nuova campagna di comunicazione del servizio, su sito e social, e contemporaneamente verrà rilasciato a cadenza fissa un “barometro” per analizzare l’andamento del mercato dell’usato.

foto: xh7

(ITALPRESS).