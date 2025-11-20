Spotlight, Italy on Screen: a New York proiezione de La Grazia

Roma, 20 nov. (askanews) – New York ha ospitato presso la sala del Robin Williams Theatre – SAG-AFTRA Foundation di Manhattan, la proiezione de La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, presentato nell’ambito del progetto Spotlight: Italy on Screen Today New York, in collaborazione con MUBI il distributore americano.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 5 dicembre e nelle sale italiane il 15 gennaio, dopo una distribuzione qualificante prevista per dicembre 2025.

Con questo evento, il progetto speciale promosso dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, si è dato il via ad una serie di proiezioni in programma tra novembre e dicembre dedicate alla valorizzazione e al supporto dei titoli italiani in corsa agli Academy Awards 2026.

L’iniziativa, prodotta dall’Associazione culturale Artistic Soul con il sostegno del Consolato Generale d’Italia a New York con la Direzione Artistica di Loredana Commonara, valorizza il cinema italiano contemporaneo, consolidando l’esperienza maturata negli anni e offrendo al pubblico internazionale l’occasione di scoprirne la creatività, la varietà e l’eccellenza artistica del cinema italiano.

Protagonista della serata di presentazione de La Grazia è stato l’acclamato attore Toni Servillo. Servillo ha incontrato il pubblico al termine della proiezione per un Q&A moderato dalla giornalista cinematografica Anne-Katrin Titze, offrendo approfondimenti sul film, sulla sua esperienza nel ruolo e sul panorama del cinema italiano contemporaneo. L’incontro ha offerto agli spettatori newyorchesi un’opportunità rara di avvicinarsi a una delle icone del cinema italiano contemporaneo, trasformando la serata in un evento memorabile di scambio e ispirazione.

“Paolo Sorrentino è una delle voci più raffinate del cinema contemporaneo: siamo onorati di aver inaugurato la stagione newyorkese con La Grazia e la presenza dello straordinario Toni Servillo. Il suo intervento a New York testimonia il dialogo vivo con il pubblico estero, confermando il nostro impegno a creare ponti culturali che rafforzino la presenza del talento italiano sulla scena globale”, ha dichiarato Loredana Commonara, direttrice artistica del Progetto

“È stato un privilegio ospitare a New York una figura così autorevole del nostro cinema come Toni Servillo per la proiezione de La Grazia. Questo evento non celebra solo l’ultima opera di un maestro come Paolo Sorrentino, ma rappresenta anche un momento importante della campagna per gli Academy Awards, confermando il ruolo di New York come vetrina imprescindibile per l’eccellenza culturale italiana”, ha affermato Fabrizio Di Michele Console Generale d’Italia a New York.