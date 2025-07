Sprazzi di vita normale: segno che il mondo malgrado tutto procede

Questa mattina il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto la Squadra Nazionale di Calcio Femminile. Essa è reduce dalla partita nella finale del campionato europeo.

È giunta seconda, dopo l’Inghilterra, vincitrice di quel torneo. Il Presidente ha dato così un’ altra prova concreta di quanto abbia a cuore la condizione femminile, anche nello sport. Oggi quindi lo stesso Primo Cittadino ha ripetuto quanto ha fatto lo scorso anno, ma è bene ricordare che nel 2024 la situazione internazionale era ben diversa da quella aggiornata. Oltre a una crescita di dimensioni dei conflitti già in corso, all’epoca non si era ancora verificato il “fatto nuovo”, quello che avrebbe inasprito le avversità già presenti nel mondo. Esso è consistito nel ritorno di Donald Trump sul ponte di comando della portacontainer USA. Questi ha atteso con la neve in tasca di togliersi dalla scarpa il sassolino Biden. Il quale, a suo dire, durante il periodo di svolgimento del mandato, ha fatto perdere al loro paese molte occasioni vantaggiose. Da quando è in carica lui, il Biondo, a suo dire sono già state varate misure capaci di dare una spinta straordinaria alla crescita dell’economia di quella realtà. Non è il caso di tirare in ballo la favola della tradizione popolare inglese, che narra di un bambino che trova il coraggio di affermare in pubblico che il Re è nudo. Eppure, secondo una certa corrente di pensiero, l’ economia a stelle e strisce è da tempo affetta da una febbricola che non accenna a esaurirsi, l’inflazione e basta la parola. L’argomento dazi e la loro introduzione sembrano aver catturato l’attenzione dell’ intero staff di economisti che lavorano per la Casa Bianca, completamente plagiati e sogglogati da Trump. Sono rare le voci fuori dal coro, seppure di notevole potenza, quale quella di Jerome Powell, presidente della FED. Nominato a ricoprire quella carica da Trump “prima versione”, ora corre il rischio di essere costretto a rimettere a disposizione nelle mani del Capo quella nomina. Solo per dare una pennellata di leggerezza alla situazione appena accennata, si può andare con il pensiero ai due personaggi della favola del francese La Fontaine , la cicala Trump e la formica Powell. Sull” emisfero occidentale ora sta bruciando l’estate con un Solleone equatoriale

Entro pochi mesi sarà tutto passato, tranne i problemi che oggi avanzano.

Proprio allora sarà indispensabile l’operatività di Powell e dei suoi collaboratori.

Non sarà male, nel frattempo, fare qualche danza propiziatoria. Non si sa mai.