Springsteen, tre tappe italiane tra maggio e luglio. Ai concerti in Frecciarossa

Frecciarossa è il treno ufficiale del nuovo tour di Bruce Springsteen and The E Street Band, che torna in Italia per tre date: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza. “Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, mette a disposizione dei fan di Springsteen dei Frecciarossa dedicati dopo i concerti di Ferrara e Roma, che offrono l’opportunità di tornare comodamente a casa subito dopo il concerto.

Questi i treni speciali:

Da Ferrara a Milano Centrale del 19/05/2023 ore 02:00 con fermata a Bologna Centrale (arrivo 02:25 / partenza 02:35), arrivo a Milano Centrale alle ore 03:40.

Da Roma Termini a Milano Centrale del 22/05/2023 ore 02:00 con fermate a Firenze Santa Maria Novella (arrivo 03:34 / partenza 03:44) e Bologna Centrale (arrivo 04:22 / partenza 04:25), arrivo a Milano Centrale alle ore 05:35.

Da Roma Termini a Salerno del 22/05/2023 ore 02:00 con fermata a Napoli Centrale (arrivo 03:05 / partenza 03:20), arrivo a Salerno alle 03:50.

I treni dedicati sono acquistabili presso tutti i canali di vendita Trenitalia.