Squadra sciabola donne argento mondiale, Fiamingo “Volevamo l’oro”

MILANO (ITALPRESS) – “C’è delusione, siamo partite con l’idea di fare un podio per fare due punti in più per la qualificazione olimpica, ci siamo riuscite. Poi l’obiettivo è diventato quello di vincere, dopo anni di bronzi e argenti volevamo conquistarci questo oro, non è arrivato, vuol dire che

dobbiamo lavorare ancora di più”. Così l’azzurra Rossella Fiamingo dopo l’argento conquistato dall’Italia nella prova a squadre di spada valida per i mondiali di Milano.

