Srm, il Panorama economico di mezz’estate e gli eventi di settembre, online il nuovo numero della rivista

Nell’attuale contesto socioeconomico meridionale caratterizzato da prezzi e costi in crescita, si evidenziano importanti fattori di resilienza che conducono a stime di crescita del Pil solo di poco inferiori al consensus nazionale (1,1 per cento rispetto all’1,2 per cento). In particolare, il turismo è a pieno titolo tra i settori più rilevanti per il rilancio dei territori. Significativo anche il ruolo dell’export che testimonia la capacità industriale e l’appetibilità del Made in Italy, prodotto nel Mezzogiorno, sui mercati internazionali. Grazie alle sue forze endogene, il Mezzogiorno può e deve puntare ad una nuova configurazione degli equilibri nazionali. È il messaggio che emerge dall’ultimo numero del Panorama economico di mezz’estate del Mezzogiorno pubblicato da SRM, centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, che fornisce una visione del Mezzogiorno diversa in cui la voglia di investire, la presenza di realtà innovative e le prospettive di crescita evidenziano numeri inattesi e forniscono spunti di riflessione e di policy per la crescita del Paese.

E’ online anche il nuovo numero dei Quaderni di Economia Sociale, la rivista, curata da Srm insieme alla Fondazione Con il Sud. Gli articoli della rivista sono inquadrati in due specifici macro temi. Un primo approfondimento riguarda il tema della rivalutazione del Terzo Settore nell’ambito delle attuali trasformazioni che il nostro Paese sta vivendo, in relazione anche a quanto previsto nel PNRR. Il secondo focus interessa il tema del lavoro, le sue trasformazioni e la sua valorizzazione, soprattutto in riferimento ai giovani.