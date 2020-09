Srm, l’economia marittima in Italia e l’impatto del Covid, giovedì 1° ottobre la presentazione del 7° Rapporto

Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) presenterà il 1° ottobre il Settimo Rapporto annuale “Italian Maritime Economy” che quest’anno analizza gli impatti della pandemia Covid-19 sui trasporti marittimi e la logistica, offrendo anche una visione strategica incentrata su intermodalità e sostenibilità, quali driver di resilienza agli shock economici e sanitari. La presentazione si svolgerà in presenza, previa registrazione e fino ad esaurimento posti, presso la Stazione Marittima di Napoli dalle 11.30 alle 13.30 nell’ambito della Naples Shipping Week, di cui SRM è il Knowledge Partner. Sarà inoltre possibile seguire il convegno in modalità live streaming. Apriranno i lavori: Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo, e il presidente di Srm Paolo Scudieri. “Siamo lieti di presentare il nostro nuovo rapporto sull’economia dei trasporti marittimi e la logistica nell’ambito di una manifestazione internazionale come la Naples Shipping Week ha dichiarato Scudieri -. Il Mezzogiorno viene posto al centro in un settore dove possiede asset che possono dare notevole impulso alla modernizzazione e allo sviluppo del Paese per superare questo momento difficile. Il Rapporto è inoltre dedicato all’impatto del Covid-19 sul nostro sistema marittimo e analizza, anche attraverso l’uso di geomappe, quali possono essere i driver per la ripartenza. Illustreremo i nuovi modelli portuali e un focus sarà dedicato ai nuovi fenomeni che stanno caratterizzando il Mediterraneo anche in relazione a come i Paesi hanno reagito agli effetti della pandemia”.

Di questi argomenti – dopo la presentazione del rapporto a cura di Massimo Deandreis, direttore generale Srm, e Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Energy Srm – discuteranno: Andrea Angelino, Cfo Country Italia Enel e Ad Enel Logistics; Ferdinando Nelli Feroci, Presidente IAI – Istituto Affari Internazionali; Paolo Garonna, segretario gGenerale FeBAF – Federazione Banche, Assicurazioni e Finanza; Mario Mattioli, presidente Confitarma; e Daniele Rossi, presidente Assoporti. È previsto l’intervento in video del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.