Srm, online l’archivio storico di Rassegna Economica, una delle prime riviste pubblicate da una banca italiana

Srm, centro studi che fa capo al gruppo Intesa Sanpaolo, ha digitalizzato e messo online, a disposizione della comunità scientifica, l’archivio storico di Rassegna Economica, una delle prime riviste pubblicate da una banca italiana, nata nel 1931 per iniziativa del Banco di Napoli. L’archivio digitalizzato di Rassegna Economica raccoglie le informazioni su oltre 5mila articoli pubblicati dal 1931 a oggi, per un totale di circa 80mila dati indicizzati. Grazie a un sistema di ricerca multicampo, è possibile esplorare l’archivio attraverso criteri personalizzati: anno di pubblicazione, autore, argomento, codici JEL, presenza di grafici, lunghezza del testo, genere dell’autore e altri metadati utili per l’analisi. Uno strumento pensato per offrire massima flessibilità a storici, economisti, sociologi e studiosi interessati a indagini tematiche, analisi longitudinali e ricostruzioni storiche del pensiero economico legato al Mezzogiorno. Fin dagli esordi Rassegna Economica si è affermata come uno strumento pionieristico di comunicazione economica e finanziaria specializzata. A quasi 95 anni dalla sua fondazione, la rivista, gestita dal 2003 dal Centro Studi SRM, continua a offrire una lettura puntuale delle trasformazioni del Mezzogiorno nel contesto nazionale e internazionale, contribuendo con autorevolezza al dibattito economico del Paese. Nel corso del tempo la rivista ha ospitato le firme di premi Nobel (James Buchanan, Lawrence Klein, Gary Becker e James Tobin), ma anche di alcuni tra i più autorevoli studiosi italiani e stranieri, tra cui John Kenneth Galbraith, Guido Alpa, Stefano Zamagni, Enrico Giovannini e Cesare Imbriani. I loro contributi, insieme a quelli di economisti, giuristi e rappresentanti del mondo produttivo, hanno arricchito la rivista di contenuti di grande valore scientifico e culturale. In vista del Centenario della rivista (1931-2031), è in cantiere la digitalizzazione integrale dei volumi, che verrà completata nei prossimi cinque anni, mentre attualmente sono disponibili gli ultimi 15 anni della rivista in digitale. Quindi oltre alle informazioni sugli articoli saranno disponibili in digitale anche tutti i contenuti delle pubblicazioni. L’obiettivo è chiaro: rafforzare e rinnovare il legame profondo tra Rassegna Economica e l’intero Sud Italia e non solo. La rivista intende continuare a essere un punto di osservazione privilegiato delle trasformazioni economiche e sociali del Mezzogiorno e dell’intero Paese, mantenendo uno sguardo attento e critico anche sulle dinamiche globali. Un’eredità editoriale preziosa, che oggi si apre alle nuove generazioni di studiosi, ai territori e alla cittadinanza attiva, per raccontare il presente e costruire il futuro con consapevolezza, rigore e spirito di servizio. Rassegna Economica è diretta da Massimo Deandreis, il coordinatore editoriale è Salvio Capasso, la segreteria tecnica è a cura di Autilia Cozzolino. Il presidente del comitato scientifico della rivista è Cesare Imbriani, la digitalizzazione dell’archivio storico è realizzata da Gennaro Rufolo. Massimo Deandreis, direttore generale SRM e direttore Rassegna Economica “Rassegna Economica è una rivista prestigiosa, tra le più antiche ancora pubblicate dal mondo bancario e che in questi quasi 95 anni ha visto la firma di prestigiosi economisti. Rendere digitale questo patrimonio è stato un grande sforzo, ma ci permette di rendere fruibili testi ancora attuali e interessanti, altrimenti difficilmente accessibili”. Per accedere all’archivio di Rassegna Economica l’indirizzo da digitare è: https://www.sr-m.it/it/catalog/section/10/rassegna-economica.htm