Srm, Scudieri: Porti mediterranei al centro dei commerci, l’Italia investa in tecnologie all’avanguardia

“Le rotte del Mediterraneo e l’economia del mare in genere, sono sempre più importanti per l’economia generale, per i commerci del mondo e soprattutto per muovere quei settori, quelle filiere che per l’Italia sono indispensabili per poter guardare al proprio futuro”. A dirlo è Paolo Scudieri presidente Srm, a margine del dodicesimo rapporto annuale “Italian Maritime Economy” presentato da Srm (Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo) alle Gallerie d’Italia a Napoli. “I porti italiani sono in continua ascesa: tanto lavoro, tanti investimenti. Ma la concorrenza, i porti del Nord dell’Europa e quelli del Nord del Mediterraneo, quindi dell’area africana, galoppano anch’essi con investimenti importanti. Per cui non dobbiamo assolutamente tirare i remi in barca, anzi guardare la logistica come fattore integrato tra industria e mercato – ha spiegato Scudieri – ragion per cui investimenti e tecnologie devono essere sempre più all’avanguardia per essere di appeal, attrattivi dalle varie compagnie ed essere preferiti nelle rotte”. “Il Mezzogiorno – conclude – è fondamentale: il posizionamento dell’Italia in particolare del Mezzogiorno d’Italia in questa enorme piattaforma che è il Sud dell’Italia, hanno una centralità straordinaria anche nelle rotte e nelle nuove rotte che, speriamo, presto possano tornare a una tranquillizzazione rispetto al bellico che è oggi in atto”.