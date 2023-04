Ssangyong Motor diventa KG Mobility e amplia il suo business

MILANO (ITALPRESS) – SsangYong Motor Company diventa KG Mobility (www.kg-mobility.com) e avvia il processo di affermazione di azienda di mobilità completa di nuova generazione. L’annuncio è avvenuto durante l’assemblea degli azionisti tenutasi il 22 marzo 2023 presso la sede centrale dell’azienda a Pyeongtaek, alla presenza dell’amministratore delegato Jeong Yong-Won, dei dirigenti, dei dipendenti e degli azionisti. Fondata nel gennaio 1954 con il nome Ha Dong-hwan, vanta una storia di 70 anni che l’ha reso il più antico produttore di veicoli della Corea e il più noto produttore di SUV del Paese. Il nome, in seguito, è cambiato in Dong-A Motors nel 1977 e in SsangYong Motor nel 1988.

Per la KG Mobility il termine “mobilità” non si limita alla produzione e alla vendita di automobili tradizionali, ma esprime lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie orientate al futuro come l’elettrificazione, la guida autonoma e la connettività, e la fornitura di servizi di mobilità basati su di esse.

Guardando al futuro, KG Mobility intende infatti concentrarsi su nuove tecnologie di mobilità come piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, SDV (software defined vehicles), veicoli autonomi e AI, in linea con il cambiamento di paradigma che sta influenzando l’industria automobilistica globale. La nuova direzione in azienda di mobilità è stata annunciata in occasione del Seoul Mobility Show in occasione del quale l’azienda ha presentato anche la sua nuova Torres EVX elettrica e diversi nuovi veicoli concept, tra cui il SUV F100, il pick-up O100 e il SUV di medie dimensioni KR10. Insieme al cambio di nome, è stato introdotto il nuovo slogan del marchio “Go Different. KG Mobility” che, oltre a comunicare il percorso di avventura di SsangYong – che da tempo fa parte della storia della produzione automobilistica coreana con il merito di aver dato inizio all’era dei veicoli a quattro ruote motrici e la reputazione di specialista dei SUV – indica anche la nuova direzione per il futuro.

“Abbiamo cambiato il nostro nome dopo 35 anni facendo il primo passo verso lo sviluppo dell’azienda in una società di mobilità del futuro. Concentrandoci sulla progettazione e sullo sviluppo di veicoli futuri che utilizzano nuove tecnologie come piattaforme dedicate ai veicoli elettrici, SDV, veicoli autonomi e AI, l’azienda sta davvero abbracciando il cambiamento e crescerà e si svilupperà come partner orgoglioso e rispettato per la mobilità futura” dichiarano da KG Mobility. “Quella tra Koelliker e KG Mobility è una partnership che va avanti dal 2003, da quando SsangYong è entrata per la prima volta nel mercato italiano, proprio grazie alla lungimiranza del nostro Gruppo” ha dichiarato Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President di Koelliker. “Il legame tra le due aziende ha portato negli anni a risultati estremamente soddisfacenti, dovuti anche a vetture e prodotti che in Italia hanno riscosso successo grazie all’eleganza, alla tecnologia e alla sicurezza che li ha contraddistinti. Dopo il rilancio aziendale, questa notizia non può che renderci ancora una volta fieri ed orgogliosi di essere al loro fianco: KG Mobility è un’azienda che guarda al futuro con ottimismo, ha alle spalle un bagaglio culturale ed un’esperienza pluriennale nel settore dell’automotive che lo rende ancora una volta il partner ideale con il quale continuare a scrivere la storia di Koelliker in Italia”.

Nel frattempo, l’azienda si sta preparando ad annunciare il KG Mobility Design Contest. Attingendo al patrimonio di SsangYong come autentico marchio di SUV, l’intenzione è quella di contribuire a stabilire una visione futura del design da ereditare e sviluppare con l’identità di KG Mobility. La fase preliminare, con la scelta dei finalisti, si terrà ad aprile; quella conclusiva, con l’annuncio dei vincitori, si terrà a giugno.

