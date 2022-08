Ssc Napoli, Confederazione Africana attacca De Laurentiis

Dopo diversi giorni la Confederazione Africana di calcio replica duramente alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva detto non avrebbe più acquistato giocatori africani se non avessero rinunciato alle convocazioni per la Coppa d’Africa. “La Caf è sconvolta dalle affermazioni irresponsabili e inaccettabili del presidente del Napoli, De Laurentiis, sui giocatori africani e la Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per il Napoli devono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’impiego, i commenti di De Laurentiis potrebbero rientrare nell’articolo 14 del Regolamento Disciplinare Uefa. La Caf sollecita quindi la Uefa ad avviare un’indagine disciplinare nei suoi confronti”, si legge nella nota.

Calcio e sociale