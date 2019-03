“La Serie A in Cina? Io approfitterei del mese di agosto per iniziare con qualche assaggio di qualche nostra partita di cartello in giro per l’Europa”. È la teoria di Aurelio De Laurentiis sulle possibili modalità di esportazione della Serie A all’estero. Il numero uno del Napoli lo ha detto a margine dell’incontro in scena a Roma tra la Federcalcio e la delegazione cinese capitanata dal ministro Shen Haixiong.