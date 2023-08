Ssc Napoli finisce nel mirino di Assoutenti per l’accesso dei disabili allo stadio

Nonostante l’apertura di un tavolo di confronto avviato dal Comune di Napoli, lo Stadio Maradona continua ad essere inaccessibile ai disabili. Lo denuncia Assoutenti, che presenta una formale diffida alla Società Sportiva Calcio Napoli.

“Con estremo rammarico dobbiamo constatare come, nonostante l’impegno assunto al tavolo di concertazione istituito presso l’assessorato delle politiche sociali del Comune di Napoli, presieduto dagli assessori Trapanese e Ferrante, stiano arrivando numerose segnalazioni da parte di tifosi disabili che si sono visti negare il diritto alla prenotazione dei biglietti per l’incontro casalingo con il Sassuolo, e lo stesso sta succedendo per quello con la Lazio”, piega il vicepresidente di Assoutenti, Gabriele Melluso. “Per questo abbiamo presentato oggi una formale diffida alla società calcistica, in cui chiediamo da un lato di rimediare il prima possibile ai disservizi tecnici che impediscono la prenotazione dei posti riservati ai disabili, dall’altro di indennizzare i tifosi danneggiati”.

“Ricordiamo inoltre alla Ssc Napoli che, in attesa di misure atte ad eliminare i disagi per gli utenti con disabilità, saremo costretti ad attivarci presso le competenti sedi allo scopo di ottenere il riconoscimento dei diritti degli utenti”, conclude Melluso.