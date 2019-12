Ssc Napoli, male nelle quotazioni dei bookmaker per scudetto e Champions: la Coppa Italia può essere un obiettivo

Ha perso la Supercoppa, primo trofeo stagionale, e fatica (pur vincendo) in campionato: è però sempre la Juve la squadra faro del calcio italiano. La Signora è al vertice nelle valutazioni degli analisti Snai, rivolte ai grandi traguardi del 2020, nazionali e internazionali. Lo scudetto bianconero è ancora la prima opzione, a 1,50, anche se l’Inter si è avvicinata parecchio e adesso è data a 3,00. Da segnalare, riferisce Agipronews, la cavalcata della Lazio, partita da quote più che improbabili e ora scesa a un possibile 12. Per il resto, Roma a 33 e Atalanta a 50, mentre il Napoli è crollato a 100. Juve favorita anche in Coppa Italia, a 2,25, con l’Inter a 4,50 e la Lazio detentrice terza a pari merito con il Napoli, a 6,50. I bookmaker mostrano di credere ancora al disastrato Milan di questi tempi, forse per l’effetto Ibra, tanto che la vittoria in Coppa Italia è a quota relativamente bassa, 7,50. Cinque le squadre italiane che possono ancora ambire a un titolo europeo. In Champions, la Juve è fra le elette, a 8,00 insieme al Bayern e al Psg. La precedono solo Manchester City (5,25), Liverpool (5,50) e Barcellona (6,50). Lontanissime, a 75, Napoli e Atalanta. In Europa League, l’Inter gode di amplissimo credito: il trionfo nerazzurro vale otto volte la scommessa, quota quasi identica a quella del Manchester United, favorito numero uno. Convince di meno la Roma, settima in elenco a 7,00.