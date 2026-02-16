SSIP a Lineapelle, la ricerca scientifica è un asset competitivo per il made in italy

Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP) alla 107ª edizione di Lineapelle. La presenza dell’organismo nazionale di ricerca si è articolata su tre assi strategici: ricerca scientifica applicata, innovazione dei materiali e formazione avanzata del capitale umano.

Lancio di CPMC e collaborazione con MICS

L’evento centrale è stato il lancio del nuovo numero di CPMC – Cuoio Pelli Materie Concianti, storica rivista scientifica della SSIP, realizzata in collaborazione con il partenariato MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, Edoardo Imperiale (DG SSIP), Roberto Merlo (MICS), Maurizio Masi (Politecnico di Milano) e Claudia Florio (SSIP).

“I brand del lusso chiedono dati, trasparenza e misurabilità”, ha dichiarato Edoardo Imperiale. “Attraverso CPMC, offriamo alle concerie un’autorevolezza terza e indipendente. La rivista non è più solo un prodotto editoriale, ma un asset competitivo: uno strumento di ‘marketing scientifico’ e di diplomazia industriale che trasforma il fornitore di pelle in un partner tecnologico strategico, essenziale per i dossier ESG dei grandi gruppi della moda”.

Hub formativo e workshop tecnici

In sinergia con la Fondazione ITS Moda Campania – MIA Academy, la SSIP ha riaffermato il proprio ruolo di ponte tra studio e mercato. Lo stand istituzionale è diventato un vero e proprio hub formativo, ospitando tre workshop tecnici che hanno coinvolto esperti e giovani studenti dell’ITS: la distinzione tra vera pelle e materiali sintetici; l’analisi dei materiali e dei modelli futuri nel sistema moda; l’approfondimento tecnico “sotto la lente” su pelli e pellicce.

Guidare la transizione ecologica e digitale della filiera

Con questa partecipazione, la SSIP conferma la sua missione: fornire alla filiera gli strumenti tecnici e reputazionali per guidare le transizioni ecologica e digitale, consolidando il primato tecnologico della pelle italiana nel mondo.