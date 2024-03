Stabia Main Port, a Castellammare partita la stagione dei megayacht

Inaugurata oggi allo Stabia Main Port la stagione dei megayacht. Presso lo scalo di Castellammare di Stabia è infatti giunto il 63 metri “Roma” grazie all’agenzia marittima Luise. Gli ospiti a bordo, una volta scesi sulla terraferma, hanno potuto godere di itinerari tra Castellammare, Pompei, Sorrento e la costiera amalfitana. “Il Golfo di Napoli anche quest’anno registrerà grande successo per l’incoming del turismo di lusso. L’estate promette bene – dice Francesco Luise, manager di Luise Group -. Le aree più richieste sono Capri, Napoli, Ischia, Vesuvio e Costiera Amalfitana. E in questo ricco itinerario Stabia Main Port, approdo al centro di Castellammare di Stabia, rappresenta un importante riferimento”.

“Stiamo promuovendo itinerari che pongono la città di Castellammare al centro dell’offerta turistica, tra il Golfo di Napoli e la costiera amalfitana – afferma Luisa Del Sorbo, dirigente di Stabia Main Port -. Stiamo infatti pubblicizzando il nuovo museo archeologico Libero D’Orsi e la Reggia Borbonica, il centro antico con itinerari creati in sinergia con il comitato Borgo Antico ed altre associazioni del territorio, e tappe agli scavi e sul Monte Faito. Ringraziamo Capitaneria di Porto, Dogana, Guardia di Finanza, polizia di frontiera e autorità di sistema portuale per la continua collaborazione. Va infatti ricordato che i nostri clienti sono armatori di navi da diporto fino a 150 metri, con bandiere per il 99% straniere: il supporto e la presenza costante di tutte le istituzioni è fondamentale per garantire l’incoming in città. Ma il grazie più grande va ai cittadini, ai tassisti e ai tanti commercianti che si sono messi in gioco, per offrire servizi sempre più competitivi per questa tipologia di clientela”.