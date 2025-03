Stabia Main Port, visite per gli alunni delle superiori

Visite guidate al porto cittadino per gli studenti delle scuole superiori. Accade a Castellammare, dove dal 19 marzo al 23 aprile sono in programma una serie di incontri didattici con gli alunni degli istituti superiori. Un tour organizzato dall’assessore all’identità e alla pubblica istruzione del Comune stabiese, Annalisa Di Nuzzo, in sinergia con il management di Stabia Main Port, approdo turistico per mega e gigayacht, nell’ambito dei progetti avviati dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Vicinanza nel settore della formazione attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento denominati “I saperi del mare. Percorsi di conoscenza del territorio stabiese”. L’obiettivo è avvicinare le giovani generazioni al mondo dello yachting ed approfondire la conoscenza delle figure professionali esistenti nel settore: dal marketing al medico di bordo, dall’assistenza tecnica allo chef di megayacht e gigayacht, dalle provviste all’organizzazione di itinerari turistici. Le visite avranno inizio il 19 marzo con venti studenti del classico Plinio Seniore, liceo che replicherà con un altro gruppo di quaranta studenti il prossimo 10 aprile. Il 26 marzo saranno presenti gli alunni del liceo scientifico Severi, il 27 marzo quelli dell’istituto Sturzo, il 2 aprile sarà la volta della scuola Ferrari, il 3 del Vitruvio, il 9 dell’istituto Elia e infine il 23 aprile dell’alberghiero Viviani. “Un appuntamento importante per i giovani stabiesi – spiegano in una nota i promotori dell’iniziativa – a cui il management di Stabia Main Port da sempre rivolge grande attenzione, contribuendo attivamente alle iniziative messe in campo da comitato Borgo Antico di Stabia, Ascom e parrocchie della zona per la promozione del centro storico e per le attività ludico, sportive e culturali dedicate ai giovani e alle famiglie. Nell’ambito di questo percorso imprenditoriale, rientra anche l’adesione agli appuntamenti organizzati dal Comune di Castellammare di Stabia per gli studenti prossimi al diploma di tutti gli istituti superiori della città”.