Stabia Space Village, ecco le start-up premiate

Venerdì 23 giugno sono state assegnate le borse di studio ai team di studenti che hanno partecipato alla competizione tecnologica di “Stabia Space Village”, dando il via ai primi Young Hub di Start Up Spaziali.

A finanziare le borse di studio sono state le seguenti imprese: Unico Energia; Graded S.p.A. e Gruppo AET S.p.A. Ai team dei progetti vincitori è stato assegnato anche un bonus di formazione, per un valore di 1.500 euro, offerto dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC).

L’evento è stato organizzato presso l’ Innovation Hub di Intesa Sanpaolo presso Campus di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II. “Il settore aerospaziale campano garantisce da sempre un significativo valore aggiunto all’economia regionale e il nostro support all’evento Stabia Space Village rientra tra le attività che la banca porta avanti per accelerare la crescita dell’intera filiera del comparto. Inoltre, lo scorso anno abbiamo attivato una collaborazione con il Distretto Aerospaziale Campano che ci sta permettendo di favorire i processi di sviluppo tecnologico e di internazionalizzazione delle imprese della Space Economy attraverso nuovi strumenti finanziari studiati per rispondere efficacemente alle loro esigenze”, dice Giuseppe Nargi, direttore Campania Calabria Sicilia di Intesa Sanpaolo.

Sono intervenuti all’evento: Enrico Simonetti, Responsabile Personale e Assistenza Rete Campania, Calabria e Sicilia Intesa Sanpaolo; Elena Cavaliere, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia, Coordinatrice Rete di Scopo “STABIA SPACE VILLAGE”; Veronica La Regina, Direttore Commerciale Spazio Logic S.p.A.. Ad assegnare le borse di studio: Aldo Arcangioli, Amministratore & CEO Unico Energia; Lorenzo Barone, Graded S.p.A.; Rossella Paliotto, già Presidente Fondazione Banco di Napoli, Amministratore Delegato Gruppo AET S.p.A. Le conclusioni sono state affidate a: Luigi Carrino, Presidente Distretto Aerospaziale della Campania; Annarita Patriarca, Segretaria Camera dei Deputati; Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito (da remoto).

“Il problema non è la fuga dei cervelli ma la ‘cacciata’ dei cervelli dall’Italia. Bisogna porre un freno a questo trend negativo e investire nelle startup, l’unico strumento concreto che abbiamo per competere con le grandi multinazionali private. L’entusiasmo e l’attenzione dei ragazzi vista oggi e la loro passione rispetto ai temi dell’aerospazio sono stati l’ulteriore segnale di quanto questa regione e questa nazione possano contare sulle nuove generazioni per continuare ad essere un esempio di successo in campo aerospaziale e tecnologico”, dichiara Carrino.

I progetti vincitori di una borsa di studio di 2.500 euro sono stati: