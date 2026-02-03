Stadio Maradona, via ai lavori. Europei 2032, Manfredi incontra delegazione Uefa

Nei prossimi giorni il Comune di Napoli incontrerà nuovamente i delegati Uefa “per presentare definitivamente la candidatura di Napoli e dello stadio Maradona per ospitare le partite degli Europei 2032”. Ad annunciarlo sui social il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, spiegando che c’è stata l’approvazione dei lavori per la struttura sportiva di Fuorigrotta. “Prende forma un percorso concreto per l’ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona – ha aggiunto il sindaco – i tifosi azzurri sanno quanto ci sia bisogno di intervenire sulla struttura per renderla più sicura ed efficiente, all’altezza delle grandi sfide sportive e degli eventi internazionali che attendono la nostra città”. Manfredi ha sottolineato che sul Maradona “abbiamo finalmente anche il sostegno della Regione”. “La collaborazione tra istituzioni locali e nazionali ci permette di programmare, finanziare e realizzare interventi di lungo periodo, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dei tifosi. Napoli merita uno stadio all’altezza della sua storia, dei suoi tifosi e del suo futuro di città sempre più moderna”, ha concluso.