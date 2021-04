Stadio Roma: Berdini, ‘dopo parole Totti mia posizione non più sostenibile per Campidoglio’** (2)

(Adnkronos) – “Lanzalone compare nel gennaio 2017 come punto di riferimento per la soluzione del problema dello stadio della Roma, prima di lui lo era stato il magistrato Ferdinando Imposimato: un cambio improvviso, lo definerei un cambio di direzione a 180 gradi Il mio incarico riguardava pianificare il riavvio di una città in ginocchio, bloccata, questo era il mio sogno – ha spiegato Berdini – che non riguardava solo il capitolo stadio”.