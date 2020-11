Stai cercando un modo per vivere le corse F1 da casa?

Ti manca l’azione di Formula 1 dai migliori circuiti del mondo? Stai cercando un modo per vivere le corse al top rimanendo a casa? Bene, sei fortunato perché abbiamo trovato proprio quello che ti serve: il gioco F1 Mobile Racing di Codemasters disponibile su dispositivi iOS e Android. Ecco cosa devi sapere su questo fantastico gioco di corse e perché dovresti provarlo.

Giocare è gratis!

F1 Mobile Racing di Codemasters è un gioco gratis in cui puoi persino partecipare a gare multiplayer, fare progressi nelle competizioni e sbloccare nuovi circuiti. Il gioco presenta tutte e dieci le squadre dei Campionati del mondo di F1 2019, con tutti i 20 piloti e 21 circuiti. È previsto anche un aggiornamento per la stagione 2020, dove verranno aggiunti nuovi circuiti, come Zandvoort e Vietnam, insieme al team Alpha Tauri.

È completamente ottimizzato per giocare in movimento

Anche se potresti non uscire così tanto in questi giorni, siamo sicuri che hai ancora una manciata di cose da fare in un giorno e potresti fare con un po’ di divertimento. È qui che entra in gioco il gioco F1 Mobile Racing. Il gioco è perfettamente ottimizzato per i dispositivi mobili e può essere giocato ovunque e in qualsiasi momento.

Troverai una modalità multigiocatore in tempo reale in cui affronterai fino a 18 altri giocatori in una corsa per un posto sul podio. Per garantire che tutte le gare siano eque, a tutti i giocatori viene assegnato un punteggio di sicurezza. Ci sono anche partenze a rotazione ed incontri uno contro uno.

Se preferisci giocare da solo, c’è anche un’opzione per giocatore singolo con 21 circuiti e 15 sessioni di riscaldamento.

Vuoi essere tu il progettista e ingegnere di auto da F1?

F1 Mobile Racing ti consente di far uscire l’ingegnere d’auto che hai dentro con numerose opzioni di personalizzazione per costruire la tua auto di Formula 1 da sogno. È possibile selezionare elementi come il design dei caschi del conducente, la vernice dell’auto, l’uniforme del driver e altro ancora.

Dopo ogni gara, riceverai una cassa piena di pezzi di ricambio come sospensioni, freni e altro ancora, tutti che puoi installare sulla tua auto e migliorare le sue prestazioni aerodinamiche, la potenza complessiva del motore, la maneggevolezza, la frenata, ecc.

La corsa è tutta una questione di abilità e abilità ingegneristiche, e in F1 Mobile Racing, puoi mettere alla prova la tua.

Premi ne abbiamo?

In F1 Mobile Racing, troverai impressionanti campionati in cui puoi confrontarti con i giocatori di tutto il mondo, e a seconda di come ti trovi in classifica, puoi vincere crediti, parti di auto rare e altri bonus.

Aspettati scontri regolari con milioni di giocatori in tutto il mondo che hanno già scaricato il gioco sui propri dispositivi mobili Android e iOS. Il gioco richiede iOS 11.0 o versioni successive. Il gioco è compatibile anche con iPhone 6s , iPad e iPod touch.

Scegli l’esperienza di corsa che vuoi

Con F1 Mobile Racing, puoi ottenere tutto l’aiuto di cui avrai bisogno, come ABS, sterzo e assistenza in frenata. Tuttavia, è possibile disattivare questi controlli se sei alla ricerca di più controllo e un’esperienza di corsa come quella disponibile sulle console.

Inoltre, entrambi i controller Bluetooth PS4 e Xbox One sono supportati per un livello di controllo ancora maggiore è anche possibile utilizzare anche i pulsanti touchscreen o lo sterzo inclinato.

Scarica la tua versione gratuita di F1 Mobile Racing e prova il meglio che i giochi di corse per dispositivi mobili hanno da offrire. Metti il casco e preparati al prossimo campionato.