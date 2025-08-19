Stalling diventa Starlink, la galassia Musk elogia Meloni per sbaglio

Roma, 19 ago. (askanews) – “Starlink” anziché “Stalling”. Una erre e una kappa al posto giusto, l’assonanza tra le due parole, ed ecco che la riflessione della premier Giorgia Meloni a proposito dello “stallo sul campo di battaglia” in Ucraina, diventa per Andrea Stroppa, l’uomo di Musk in Italia, un elogio della presidente del Consiglio, nel corso del vertice a Washington con Trump, Zelensky e i leader europei, ai satelliti di SpaceX.

Tutto parte dal post su X dell’account SMX che pubblica uno spezzone dell’intervento di Meloni alla Casa Bianca al tavolo del vertice sull’Ucraina. La premier, rivolgendosi al presidente Usa, dice chiaramente: “So, something is changing, something has changed, thanks to you, thanks also to the stalling in the battlefield, which was achieved with the bravery of ukrainians and the unity that we all provided to Ukraine”. Traduzione ufficiale sul sito di palazzo Chigi: “Quindi, qualcosa sta cambiando, qualcosa è cambiato, grazie a te (riferito al presidente Usa che le stava accanto, ndr), grazie anche alla situazione di stallo sul campo di battaglia, ottenuta con il coraggio degli ucraini e con l’unità che tutti noi abbiamo fornito all’Ucraina”. Parole che nella trascrizione dell’utente americano, che nella bio si dichiara un appassionato di Tesla e di razzi, diventano: “Thanks also to the Starlinks in the Battlefield”. Tanto che SMx commenta: “Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni expressed deep gratitude to Elon Musk’s Starlink for its crucial role on the battlefield in Ukraine”, ovvero “Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha espresso profonda gratitudine a Starlink di Elon Musk per il suo ruolo cruciale sul campo di battaglia in Ucraina”.

Passa poco e il post col presunto elogio di Meloni e Musk viene rilanciato da Stroppa: “Brava Giorgia Meloni – commenta – a ricordare l’importanza di Starlink e l’impegno di Elon Musk in Ucraina”. Lo scambio non sfugge allo stesso Musk che lascia un commento con la bandiera Usa accanto a quella italiana e a un cuore. Qualche utente fa notare che la presidente del Consiglio dice “stalling” e non Starlink ma il post di Stroppa viaggia già verso le 44mila visualizzazioni e i commenti sono per lo più entusiasti. Meloni però non ha fatto il minimo accenno a Starlink come si evince appunto dalla citata trascrizione del suo intervento (in inglese e in italiano) sul sito del governo.